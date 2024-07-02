Гетманцев не підтримує заморожування мінімальних соцстандартів до 2028 року

Нещодавно стало відомо про заморожування мінімальних соцстандартів на наступні декілька років. Очікується, що ці значення не зміняться до 2028 року.

Що заявив Гетманцев

Раніше було вирішено, залишити прожитковий мінімум та мінімальну зарплату на рівні 2024 року у 2025 – 2027 роках. Нардеп Данило Гетманцев назвав цю дію занадто жорсткою.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Розумію логіку Мінфіну, але вважаю такий крок надмірно жорстким заходом із фіскальної консолідації, тим більше в умовах прогнозованого прискорення інфляції. У таких умовах не зовсім реалістичним виглядає як мінімум завдання повернення з-за кордону мігрантів

Гетманцев наголосив, що ця заморозка потребує розгляду та дискусії у парламенті. За словами нардепа, уряд має висловити свої пропозиції, відносно цього питання.

Розмір мінімальної зарплати зараз – 8 тисяч гривень, прожиткового мінімуму – 2 920 гривень.