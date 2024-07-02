Як зросло постачання
У червні 2024 року "Газпром" збільшив середньодобове постачання природного газу у країни Європи. У порівнянні з тогорічними значеннями, цьогорічний показник став більшим на 23%.
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У червні 2023 року середньодобовий експорт трубопроводами, які проходять через Україну, складав 66,8 мільйона кубометрів. А цьогоріч він зріс до 81,8 мільйона кубометрів
Яка зараз була ситуація на ринку газу
Європа почала купувати значно менше російського газу, після вторгнення Росії в Україну. Зараз "Газпром" експортує значну частину цієї сировини у Китай:
- у 2022 році російський монополіст експортував у Китай 15,4 мільярда кубометрів газу;
- у 2023 році цей показник зріс у 1,5 раза і сягнув 22,7 мільярда кубометрів газу.
У 2022 році Європа отримала орієнтовно 63,8 мільярда кубометрів газу. А уже у 2023 році цей об'єм скоротився на 55,6% і сягнув 28,3 мільярда кубометрів.