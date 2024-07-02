Євробонди – це облігації, які Україна випускала до активної фази бойових дій, строки погашення яких наступили у 2022 – 2023 роках. Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив 24 Каналу детальніше про загрозу дефолту.

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Чи буде в Україні дефолт

Економіст зазначив, що загальний обсяг держборгів України складає 20 мільярдів доларів. Однак комерційні папери, які обертаються на вільному фінансовому ринку, котируються. Тобто по них можна хоч сьогодні отримати гроші, продавши їх на фінансових ринках чи біржах.

Станом на 2 липня долар українських євробондів можна купити за 40 центів. Україна запропонувала кредиторам угоду, яка скорочує 60% від поточної вартості боргів, але кредитори вважають, що 22% було б розумніше. Така величезна дохідність точно не буде сприяти відновленню української економіки.

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МВФ зацікавлений у тому, щоб Україна домовилася про списання боргів, але угода здається малоймовірною у відведений час. Реструктуризації напряму залежить від дати закінчення війни, швидкості відновлення економіки, надходження інвестицій та спроможності генерувати гроші для погашення боргу.

Багато що залежить від ступеня підтримки Заходу. Платники податків можуть втомитися віддавати мільярди. Дональд Трамп, який скептично ставився до виділених сум, виглядає дедалі більше імовірним, що повернеться до Білого дому в листопаді.

Я чомусь впевнений, що вдасться досягти консенсусу. Тому що нашим партнерам, країнам Європейського Союзу, американцям буде надзвичайно важко потім розв'язувати питання з макрофінансовою допомогою Україні, якщо Україна раптом потрапить в ситуацію дефолту,

– наголосив Олег Пендзин.

Дефолт – це відмова країни від виконання зобов'язань, яке веде за собою арешт майна в інших юрисдикціях та здійснення примусового вилучення певних активів для погашення боргу. Дуже серйозні речі, але є сподівання, що Україні вдасться домовитися про продовження мораторію на виплати за боргами.

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Міжнародний валютний фонд напряму говорить кредиторам: якщо вони підуть на жорсткіші умови, Україна буде не спроможною виплачувати борги. Це може призвести до ситуації, коли нашу державу знову примушуватимуть обговорювати питання реструктуризації. Кредиторам потрібно одразу погодитися на плюс-мінус прийнятні умови, тоді вони матимуть більші гарантії повернення коштів.