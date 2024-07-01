Що буде із ВВП України найближчими роками
У Бюджетній декларації на 2025-2027 роки Кабінет Міністрів прогнозує уповільнення економічного зростання у 2025 році та його прискорення в наступні роки. При цьому, прогноз зростання ВВП України на 2024 рік у розмірі 4,6% залишається незмінним.
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Згідно з оприлюдненим документом, уряд очікує зростання ВВП:
- у 2025 році – на 2,7%,
- у 2026 році – на 7,5%,
- у 2027 році – на 6,2%.
Відповідно Кабмін прогнозує також й зростання споживчих цін:
- у 2025 році – на 9,5%
- у 2026 році – на 10,4%
- у 2027 році – на 5,9%.
Як зросте курс долара
Крім того, уряд очікує зростання середнього курсу долара:
- у 2025 році – до 45 гривень (45,6 гривні на грудень),
- у 2026 році – до 46,5 гривні (45,9 гривні на грудень),
- у 2027 році – до 46,4 гривні (46,2 гривні на грудень).