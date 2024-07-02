Що заявив Гетманцев

Раніше було вирішено, залишити прожитковий мінімум та мінімальну зарплату на рівні 2024 року у 2025 – 2027 роках. Нардеп Данило Гетманцев назвав цю дію занадто жорсткою.

Читайте також "Газпром" збільшив експорт газу у Європу цьогоріч

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Розумію логіку Мінфіну, але вважаю такий крок надмірно жорстким заходом із фіскальної консолідації, тим більше в умовах прогнозованого прискорення інфляції. У таких умовах не зовсім реалістичним виглядає як мінімум завдання повернення з-за кордону мігрантів

Гетманцев наголосив, що ця заморозка потребує розгляду та дискусії у парламенті. За словами нардепа, уряд має висловити свої пропозиції, відносно цього питання.

Нагадаємо! Розмір мінімальної зарплати зараз – 8 тисяч гривень, прожиткового мінімуму – 2 920 гривень.