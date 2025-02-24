Чи зросте пенсія за інвалідністю в березні 2025 року

З 1 січня 2025 року мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю не зростала. Протягом зими збільшення також не відбулося.

Як зростатиме пенсія, яку отримують особи з інвалідністю у березні

У березні пенсія за інвалідністю може зрости виключно через індексацію. Показник збільшення уряд поки не визначив, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір виплати за інвалідністю і надалі залежатиме від віку особи, кількості стажу, визначеної вікової пенсії та обставин набуття цього статусу.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії за інвалідністю, крім набутого страхового стажу зараховується період з дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

При цьому, співвідношення пенсії за віком та за інвалідністю таке зараз:

особи, які мають I групу інвалідності – 100% від визначеної для них пенсії за віком;

люди з інвалідністю II групи – 90%;

з інвалідністю III групи – 50%.

Нагадаємо! Пенсія за інвалідністю призначається при наявності від 1 до 15 років стажу (необхідне значення залежить від віку, коли була набута інвалідність).

Які мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю зараз: