Чи зросте пенсія за інвалідністю в березні 2025 року
- Пенсія по інвалідності може зрости в березні 2025 року виключно через індексацію.
- Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю I групи - 2 980 грн, для II чи III групи, які не працюють - 2 520 грн, а для осіб з інвалідністю II чи III групи, які не працюють - 2 093 грн.
З 1 січня 2025 року мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю не зростала. Протягом зими збільшення також не відбулося.
Як зростатиме пенсія, яку отримують особи з інвалідністю у березні
У березні пенсія за інвалідністю може зрости виключно через індексацію. Показник збільшення уряд поки не визначив, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також У Росії суттєво подорожчали похорони: як населення намагається боротися з проблемою
Розмір виплати за інвалідністю і надалі залежатиме від віку особи, кількості стажу, визначеної вікової пенсії та обставин набуття цього статусу.
До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії за інвалідністю, крім набутого страхового стажу зараховується період з дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
При цьому, співвідношення пенсії за віком та за інвалідністю таке зараз:
- особи, які мають I групу інвалідності – 100% від визначеної для них пенсії за віком;
- люди з інвалідністю II групи – 90%;
- з інвалідністю III групи – 50%.
Нагадаємо! Пенсія за інвалідністю призначається при наявності від 1 до 15 років стажу (необхідне значення залежить від віку, коли була набута інвалідність).
Які мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю зараз:
- для осіб з інвалідністю I групи мінімальна пенсія зараз – 2 980 гривень;
- осіб, які не працюють і мають інвалідність II чи III групи – 2 520 гривень;
- осіб, що працюють з інвалідністю II чи III групи – 2 093 гривні.