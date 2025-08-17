Укр Рус
Економіка Соцвиплати Чому пенсіонери не можуть скористатися правом на безкоштовний відпочинок у санаторії
17 серпня, 18:20
1

Чому пенсіонери не можуть скористатися правом на безкоштовний відпочинок у санаторії

Катерина Добровольська
Основні тези
  • З 2023 по 2025 роки безкоштовні путівки до санаторіїв отримують тільки українці, які повернулися з полону.
  • Для отримання путівки потрібно мати медичний висновок від сімейного лікаря та зареєструватися в управлінні соцзахисту.

Роки важкої праці на шкідливому виробництві та проблеми зі здоров’ям не означають автоматичних пільг. Чому закон позбавляє пенсіонерів обіцяних бонусів, читайте далі.

Хто може отримати путівку у санаторій у 2025 році?

Раніше право на безоплатне оздоровлення мали пенсіонери з інвалідністю, ветерани війни, учасники бойових дій, люди з особливими заслугами перед Україною та ті, хто отримав інвалідність унаслідок війни, нагадує 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Читайте також Яка буде пенсія в 60, якщо пропрацював 43 роки 

Однак з 2023 по 2025 роки ситуація ускладнилася: у держбюджеті майже не закладали грошей на санаторії. Безкоштовні путівки залишили тільки для однієї категорії українців – які повернулися з полону.

Важливо! Якщо людина входить до цієї категорії, їй гарантується право на безкоштовне оздоровлення

Як отримати безкоштовну путівку?

  • Щоб претендувати на оздоровлення в санаторії, потрібно спершу звернутися до свого сімейного лікаря та отримати медичний висновок про необхідність лікування.
  • Далі слід зареєструватися в управлінні соцзахисту й дізнатися, які саме варіанти путівок доступні.