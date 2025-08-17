Роки важкої праці на шкідливому виробництві та проблеми зі здоров’ям не означають автоматичних пільг. Чому закон позбавляє пенсіонерів обіцяних бонусів, читайте далі.

Хто може отримати путівку у санаторій у 2025 році?

Раніше право на безоплатне оздоровлення мали пенсіонери з інвалідністю, ветерани війни, учасники бойових дій, люди з особливими заслугами перед Україною та ті, хто отримав інвалідність унаслідок війни, нагадує 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Однак з 2023 по 2025 роки ситуація ускладнилася: у держбюджеті майже не закладали грошей на санаторії. Безкоштовні путівки залишили тільки для однієї категорії українців – які повернулися з полону.

Важливо! Якщо людина входить до цієї категорії, їй гарантується право на безкоштовне оздоровлення

Як отримати безкоштовну путівку?