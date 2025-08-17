Почему пенсионеры не могут воспользоваться правом на бесплатный отдых в санатории
- С 2023 по 2025 годы бесплатные путевки в санатории получают только украинцы, которые вернулись из плена.
- Для получения путевки нужно иметь медицинское заключение от семейного врача и зарегистрироваться в управлении соцзащиты.
Годы тяжелого труда на вредном производстве и проблемы со здоровьем не означают автоматических льгот. Почему закон лишает пенсионеров обещанных бонусов, читайте дальше.
Кто может получить путевку в санаторий в 2025 году?
Ранее право на бесплатное оздоровление имели пенсионеры с инвалидностью, ветераны войны, участники боевых действий, люди с особыми заслугами перед Украиной и те, кто получил инвалидность вследствие войны, напоминает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
Однако с 2023 по 2025 годы ситуация усложнилась: в госбюджете почти не закладывали денег на санатории. Бесплатные путевки оставили только для одной категории украинцев – вернувшихся из плена.
Важно! Если человек входит в эту категорию, ему гарантируется право на бесплатное оздоровление
Как получить бесплатную путевку?
- Чтобы претендовать на оздоровление в санатории, нужно сначала обратиться к своему семейному врачу и получить медицинское заключение о необходимости лечения.
- Далее следует зарегистрироваться в управлении соцзащиты и узнать, какие именно варианты путевок доступны.