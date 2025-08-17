Кто может получить путевку в санаторий в 2025 году?

Ранее право на бесплатное оздоровление имели пенсионеры с инвалидностью, ветераны войны, участники боевых действий, люди с особыми заслугами перед Украиной и те, кто получил инвалидность вследствие войны, напоминает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Однако с 2023 по 2025 годы ситуация усложнилась: в госбюджете почти не закладывали денег на санатории. Бесплатные путевки оставили только для одной категории украинцев – вернувшихся из плена.

Важно! Если человек входит в эту категорию, ему гарантируется право на бесплатное оздоровление

Как получить бесплатную путевку?