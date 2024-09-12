Чому нарахована пенсія може бути менша ніж очікував пенсіонер

12 вересня 2024, 17:53
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Автор: Анастасія Зорик

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На пенсії

Існує єдиний механізм розрахунку пенсії. Зараз він автоматизований. Розмір виплати залежить не тільки від кількості стажу, а ще й розміру заробітної плати та інших факторів.

Чому пенсія може бути зменшена

Оскільки зараз розрахунки відбуваються автоматично, спеціаліст має лише вносити індивідуальні дані у готову формулу. Таким чином вираховується пенсія.

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Нагадаємо! Пенсія за віком розраховується як коефіцієнт заробітної плати, помножений на коефіцієнт страхового стажу

Найчастіше помилка у сумі пенсії виникає через неправильний коефіцієнт зарплати.

Зверніть увагу! Зарплатний коефіцієнт розраховується як різниця місячного доходу людини та середньої заробітної плати, яка протягом цього часу була в Україні. Далі виводиться середнє значення за всі місяці роботи особи.

Особливості розрахунку цього значення змінились так:

  • якщо пенсія оформлювалась до 2004 року, тоді могла відбуватись видача довідок про розмір зарплати з погодинною розбивкою;
  • після 2004 року зарплатний коефіцієнт вираховується інакше – за кожен місяць роботи.