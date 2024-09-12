Чому нарахована пенсія може бути менша ніж очікував пенсіонер
Джерело:На пенсії
Існує єдиний механізм розрахунку пенсії. Зараз він автоматизований. Розмір виплати залежить не тільки від кількості стажу, а ще й розміру заробітної плати та інших факторів.
Чому пенсія може бути зменшена
Оскільки зараз розрахунки відбуваються автоматично, спеціаліст має лише вносити індивідуальні дані у готову формулу. Таким чином вираховується пенсія.
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Нагадаємо! Пенсія за віком розраховується як коефіцієнт заробітної плати, помножений на коефіцієнт страхового стажу
Найчастіше помилка у сумі пенсії виникає через неправильний коефіцієнт зарплати.
Зверніть увагу! Зарплатний коефіцієнт розраховується як різниця місячного доходу людини та середньої заробітної плати, яка протягом цього часу була в Україні. Далі виводиться середнє значення за всі місяці роботи особи.
Особливості розрахунку цього значення змінились так:
- якщо пенсія оформлювалась до 2004 року, тоді могла відбуватись видача довідок про розмір зарплати з погодинною розбивкою;
- після 2004 року зарплатний коефіцієнт вираховується інакше – за кожен місяць роботи.