Пенсіонери можуть залишитися без коштів на картках: про що треба знати усім
Джерело:"На пенсії"
Пенсіонерам важливо не розголошувати свою банківську чи іншу особисту інформацію, щоб уникнути шахрайства. В іншому випадку, українські пенсіонери, які отримують виплати на банківські картки, ризикують залишитися без грошей.
Шахрайські схеми з картками: що треба знати
Як повідомляється, часто шахраї намагаються отримати банківську інформацію від довірливих пенсіонерів, вигадуючи різні приводи: як от зміни або уточнення щодо банківської картки, можливе блокування рахунку.
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У деяких випадках шахраї можуть дзвонити, запитувати особисті дані та уточнювати інформацію про вашу карту. Важливо не відповідати на такі запитання і самостійно зателефонувати до банку, аби перевірити, чи справді їхні співробітники здійснювали ці дзвінки.Зверніть увагу! Також не варто відкривати незнайомі посилання у соціальних мережах, адже це може бути шахрайською пасткою. Також не варто вводити паспортні дані, реквізити банківської карти тощо.
Що робити, якщо шахраї дізнались інформацію
У випадку, якщо шахраям вдалось отримати конфіденційну інформацію, потрібно:
- зателефонувати до банку та заблокувати картку;
- звернутися до відділення банку для отримання виписку з карткового рахунку;
- звернутися до поліції із заявою щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення.