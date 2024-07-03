Пенсіонери можуть залишитися без коштів на картках: про що треба знати усім

Пенсіонерам важливо не розголошувати свою банківську чи іншу особисту інформацію, щоб уникнути шахрайства. В іншому випадку, українські пенсіонери, які отримують виплати на банківські картки, ризикують залишитися без грошей.

Шахрайські схеми з картками: що треба знати

Як повідомляється, часто шахраї намагаються отримати банківську інформацію від довірливих пенсіонерів, вигадуючи різні приводи: як от зміни або уточнення щодо банківської картки, можливе блокування рахунку.

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У деяких випадках шахраї можуть дзвонити, запитувати особисті дані та уточнювати інформацію про вашу карту. Важливо не відповідати на такі запитання і самостійно зателефонувати до банку, аби перевірити, чи справді їхні співробітники здійснювали ці дзвінки.

Що робити, якщо шахраї дізнались інформацію

Також не варто відкривати незнайомі посилання у соціальних мережах, адже це може бути шахрайською пасткою. Також не варто вводити паспортні дані, реквізити банківської карти тощо.

У випадку, якщо шахраям вдалось отримати конфіденційну інформацію, потрібно:

зателефонувати до банку та заблокувати картку;

звернутися до відділення банку для отримання виписку з карткового рахунку;

звернутися до поліції із заявою щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення.

! Крім заяви до поліції, необхідно надати копію паспорта, ідентифікаційного коду, договір з банком, заяву про відкриття рахунку, а також інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, закріплені за зазначеними банківськими рахунками, та номери, з яких телефонували шахраї.