Чи треба пенсіонеру повідомляти ПФУ про працевлаштування

На кінцевий розмір пенсії впливає сукупність багатьох факторів. Зокрема, чи працевлаштована особа.

Чому це потрібно робити

Пенсіонер зобов'язаний повідомити про працевлаштування або початок підприємницької діяльності ПФУ. На це він має 10 днів.

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Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Компенсація "зайвих" коштів відбувається у добровільному або примусовому порядку. Тобто особа може самостійно повернути гроші або ж ПФУ вираховуватиме їх з виплат пенсіонера.

Станом на тепер, Пенсійний фонд має право забирати до 20% від розміру пенсії Вирахування відбуватимуться до тих пір, поки усі зайві витрачені кошти не будуть компенсовані.

Повідомляти ПФУ потрібно і про звільнення з роботи або завершення підприємницької діяльності. Таким чином пенсія особи ставатиме більшою. Зокрема, завдяки нарахуванню нових надбавок.