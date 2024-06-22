Пенсія за липень прийде не усім: у чому причина

У липні деякі пенсіонери можуть стикнутися з тим, що їх пенсійні виплати призупинять. А все тому, що фінансування пенсії може бути припинено через невиконання однієї умови.

Кому виплати у липні не надійдуть

Згідно з повідомленням від ПФУ, пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, повинні були пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Це було необхідно для того, аби перевірити, чи дійсно кошти отримує та особа, якій вони призначені.

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Відповідно ті, хто не пройшли ідентифікацію до 31 березня, не зможуть отримати пенсії у липні – їх призупинять. Однак, навіть якщо пенсіонер не встиг пройти процедуру вчасно, він може зробити це в будь-який час у липні та поновити свої виплати.

Як пройти ідентифікацію та поновити виплати

! Після проходження ідентифікації пенсія буде виплачена за всі місяці, за які людина її не отримувала.

Для проходження ідентифікації можна обрати будь-який зручний спосіб як в Україні, так і за кордоном:

у відділенні Пенсійного Фонду України;

в офісах АТ "Ощадбанк";

за допомогою відеоконференції;

в дипломатичних установах України за кордоном;

через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного Фонду.

Що відомо про цьогорічну ідентифікацію? Цьогорічна ідентифікація завершилася 31 березня, і її успішно пройшли 224,8 тисячі пенсіонерів. Більшість, а саме 161,6 тисячі осіб, виконали процедуру у відділеннях Пенсійного фонду.

! Звертатися до органів Пенсійного фонду України із заявою про відновлення виплати пенсії, яка була призупинена через непроходження ідентифікації, додатково не потрібно.