Кому выплаты в июле не поступят

Согласно сообщению от ПФУ, пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны были пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года. Это было необходимо для того, чтобы проверить, действительно ли средства получает то лицо, которому они предназначены.

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Соответственно те, кто не прошли идентификацию до 31 марта, не смогут получить пенсии в июле – их приостановят. Однако даже если пенсионер не успел пройти процедуру вовремя, он может сделать это в любое время в июле и возобновить свои выплаты.

Заметьте! После прохождения идентификации пенсия будет выплачена за все месяцы, за которые человек ее не получал.

Как пройти идентификацию и возобновить выплаты

Для прохождения идентификации можно выбрать любой удобный способ как в Украине, так и за рубежом:

в отделении Пенсионного Фонда Украины;

в офисах АО "Ощадбанк";

с помощью видеоконференции;

в дипломатических учреждениях Украины за рубежом;

через личный кабинет на веб-портале Пенсионного Фонда.

Обратите внимание! Обращаться в органы Пенсионного фонда Украины с заявлением о возобновлении выплаты пенсии, которая была приостановлена из-за непрохождения идентификации, дополнительно не нужно.