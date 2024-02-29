Стаж пенсіонера 40 років, а пенсія досі мала: у чому може бути річ

Пенсіонери, що продовжили працювати, часто звертають увагу на суми пенсії, які їм нараховуються на рахунок у банку. Річ у тому, що їхній розмір суттєво малий. І це навіть попри те, що стаж особи може становити 40 років.

Чому можна отримувати малу пенсію

Пенсіонерам зі стажем у 40 років, які продовжують працювати, можуть нараховувати малі пенсії. Втім у таких ситуаціях варто врахувати те, що розмір пенсії залежить не від одного чинника

Читайте також Нові пенсії, зміни для ВПО, перехід на літній час та реєстрація на НМТ: на що чекати у березні

На пенсію впливає як кількість стажу, так і заробітна плата. Саме тому вона, ймовірно, впливає й на розмір самої пенсії. Тобто якщо зарплата пенсіонера мала, отже й пенсія може бути такою.

Крім цього, впливати на розмір виплат може ще той факт, що пенсіонер досі працює. Відтак, він чи вона може отримувати пенсію з урахуванням застарілих показників прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Отже, занижувати пенсію можуть до моменту, поки особа не звільниться.

Нарахування пенсії: як все відбувається

Пенсіонери, які не працюють

Нагадуємо, що в Україні особи з віком у понад 65 років та з повним стажем, а це 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, а також, які не працюють, мають право отримувати пенсію з надбавками не нижче ніж 3 120 гривень.

Яка може бути пенсія в особи, яка продовжила працювати

Особам, яким ще не виповнилося 70 років, але вони мають повний стаж, мінімальна пенсія нараховується на рівні до 2 760 гривень. І таку суму, незалежно від факту роботи, нараховуватимуть.

Вже після звільнення та за умов досягнення зазначеного віку, виплату будуть перераховувати.