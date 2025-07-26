Пенсійні виплати у серпні призупинено: кого з українців тимчасово залишили без пенсії

В Україні запровадили зміни у виплатах пенсій для мешканців окупованих територій. Хто зможе отримати кошти та що потрібно для оформлення, читайте далі.

Хто втратить свою пенсію у серпні?

У серпні частина українських пенсіонерів тимчасово не отримуватиме пенсійні виплати. Це може бути пов’язано із втратою доступу до банківських рахунків або відсутністю проходження необхідної ідентифікації, пояснює 24 Канал із посиланням на Мінсоцполітики.

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Згідно з офіційними роз’ясненнями, тимчасове припинення пенсій стосується тих пенсіонерів, які:

є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з територій, окупованих до 24 лютого 2022 року;

не користувалися своїм банківським рахунком понад рік;

не проходили фізичну ідентифікацію понад шість місяців;

не оновили документи або не підтвердили своє місце проживання.