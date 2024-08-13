Вашу пенсію скоротять на 20%: що зробити, аби уникнути цього

ПФУ може "штрафувати" пенсіонерів. Так відбувається, якщо вони не повідомляють Пенсійний фонд про певні зміни, зокрема, про працевлаштування.

Як пенсіонеру не отримати "штраф"

Пенсіонер має повідомляти ПФУ про працевлаштування чи початок підприємницької діяльності протягом 10 днів з моменту настання цих змін. Інакше Пенсійний фонд може забрати частину його пенсії.

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Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Тобто кошти "забирають" у пенсіонера через те, що він отримав надмірні виплати. Процес компенсації може відбуватись так:

добровільно – особа самостійно повертає "зайві" виплати;

примусово – ПФУ забирає до 20% від пенсії особі, поки усі втрати не будуть компенсовані.

Повідомляти ПФУ потрібно і про звільнення з роботи. або завершення підприємницької діяльності. Завдяки цьому, виплати пенсіонера будуть збільшені.