Как пенсионеру не получить "штраф"

Пенсионер должен сообщать ПФУ о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности в течение 10 дней с момента наступления этих изменений. Иначе Пенсионный фонд может забрать часть его пенсии.

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Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

То есть средства "забирают" у пенсионера из-за того, что он получил чрезмерные выплаты. Процесс компенсации может происходить так:

добровольно – лицо самостоятельно возвращает "лишние" выплаты;

принудительно – ПФУ забирает до 20% от пенсии лицу, пока все потери не будут компенсированы.

Обратите внимание! Сообщать ПФУ нужно и об увольнении с работы. или завершения предпринимательской деятельности. Благодаря этому, выплаты пенсионера будут увеличены.