Як пенсіонеру не отримати "штраф"

Пенсіонер має повідомляти ПФУ про працевлаштування чи початок підприємницької діяльності протягом 10 днів з моменту настання цих змін. Інакше Пенсійний фонд може забрати частину його пенсії.

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Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Тобто кошти "забирають" у пенсіонера через те, що він отримав надмірні виплати. Процес компенсації може відбуватись так:

добровільно – особа самостійно повертає "зайві" виплати;

примусово – ПФУ забирає до 20% від пенсії особі, поки усі втрати не будуть компенсовані.

Зверніть увагу! Повідомляти ПФУ потрібно і про звільнення з роботи. або завершення підприємницької діяльності. Завдяки цьому, виплати пенсіонера будуть збільшені.