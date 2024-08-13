Як пенсіонеру не отримати "штраф"
Пенсіонер має повідомляти ПФУ про працевлаштування чи початок підприємницької діяльності протягом 10 днів з моменту настання цих змін. Інакше Пенсійний фонд може забрати частину його пенсії.
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Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,
– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.
Тобто кошти "забирають" у пенсіонера через те, що він отримав надмірні виплати. Процес компенсації може відбуватись так:
- добровільно – особа самостійно повертає "зайві" виплати;
- примусово – ПФУ забирає до 20% від пенсії особі, поки усі втрати не будуть компенсовані.