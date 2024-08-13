Кто может получить доплаты по возрасту

Пенсионеры старше 70 лет могут получить специальные надбавки по возрасту. При условии, что их общая пенсионная выплата меньше чем 10 340,35 гривен.

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Такая доплата начисляется лицу автоматически. Она предоставляется в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста. Размер этой надбавки сейчас такой:

лица от 70 до 74 лет включительно могут получить доплату 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

У кого вырастет эта доплата

Надбавка пенсионера растет в месяц, когда он достигает нового предела возраста. Соответственно, в сентябре получатели такой доплаты, достигшие 75 или 80 лет будут иметь большие выплаты: