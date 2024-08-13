Почему украинцы массово снимали средства

Специалисты НБУ проанализировали факторы, которые способствовали сокращению остатков средств населения в банках в июле. Среди основных причин - сезонное влияние: летом люди обычно тратят больше из-за отпусков, а также перебои с электроэнергией заставили население активнее покупать альтернативные источники энергоснабжения.

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В то же время спрос на иностранную валюту вырос из-за повышения курса доллара. Однако, как сообщил Национальный банк Украины, объемы гривневых остатков физических лиц в начале августа не только восстановились после июльского снижения на 1,2%, но и выросли дополнительно.

Кратковременное снижение в июле объема гривневых средств населения на счетах в банках в начале августа изменилось приростом средств в банках и не повлияло на финансовую стабильность и ликвидность банковской системы,

– сообщили в НБУ.

По состоянию на 9 августа остатки превышают: