Чому українці масово знімали кошти

Фахівці НБУ проаналізували чинники, які сприяли скороченню залишків коштів населення у банках у липні. Серед основних причин — сезонний вплив: влітку люди зазвичай витрачають більше через відпустки, а також перебої з електроенергією змусили населення активніше купувати альтернативні джерела енергопостачання.

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Водночас попит на іноземну валюту зріс через підвищення курсу долара. Однак, як повідомив Національний банк України, обсяги гривневих залишків фізичних осіб на початку серпня не лише відновилися після липневого зниження на 1,2%, а й зросли додатково.

Короткочасне зниження в липні обсягу гривневих коштів населення на рахунках у банках на початку серпня змінилося приростом коштів у банках та не вплинуло на фінансову стабільність і ліквідність банківської системи,

– повідомили в НБУ.

Станом на 9 серпня залишки перевищують: