"Доведеться оголошувати мобілізацію": Росія витрачає шалені кошти на виплати військовим

У Краснодарському краї Росії одноразова виплата чоловікам, які уклали контракт з міноборони, становить 1,6 мільйона рублів. Настільки ця сума велика для росіян, які добровільно погоджуються вбивати українців, та як такі виплати впливають на російську економіку.

Детальніше про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. За його словами, Кремль почав збільшувати виплати солдатам.

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Виплати солдатам суттєво збільшуються

1,6 мільйона рублів – це велика цифра для пересічних громадян Росії, адже більшість з тих, хто може воювати, отримує зарплату у розмірі 30 – 55 тисяч рублів. Виходить, що одноразова зарплата за підписання контракту дорівнює приблизно 30 місячним зарплатам.

Таких грошей ця людина у руках не тримала і його родина не бачила,

– зауважив доктор економічних наук.

Однак те, що сума одноразової виплати постійно збільшується, свідчить про те, що охочих стає дедалі менше. Очевидно, пропозиція бойової сили у Росії скорочується. Крім того, Кремль підвищує виплату за регулярну службу з 200 до 400 тисяч рублів, а нещодавно Владімір Путін заявив про компенсації для тих, хто воює в Україні.

Потік охочих вбивати українців за гроші, мабуть, бідніє, але Кремль намагається розв'язати цю проблему грошима. Проте якщо метод підвищення виплат не спрацює, то Путіну доведеться проводити другу хвилю мобілізації. А це буде серйозне лихо для економіки Росії,

– мовив Ліпсіц.

Є підрахунки, згідно з якими на виплати солдатам витрачається близько півтора трильйона рублів, що становить близько 3% від бюджету Росії.

Вплив війни на пересічних росіян

Зараз російська влада комусь дає гроші, а в інших – відбирає. Росіяни за останню чверть століття змогли зробити заощадження. Лише у російських банках лежить понад 40 трильйонів рублів, а на руках у населення є багато валюти.

Зараз у них ці гроші забирають,

– зауважив доктор економічних наук.

Зокрема, з 1 січня 2025 року в Росії вводиться прогресивна шкала оподаткування, підвищується податок на прибуток. Нещодавно підняли оплату за комунальні послуги, також можливе підвищення оплати за газ, адже газпром збитковий.

На думку доктора економічних наук, такий механізм може діяти декілька років, а далі гроші будуть лише у керівництва країни й можливо у тих, хто працює на військових заводах.