Новий російський рекорд: скільки росіянам доводиться платити за бензин зараз

Вартість бензину в Росії сягнула рекордного рівня. Теперішні ціни це абсолютний рекорд за останні 13 років.

Через що подорожчав бензин в Росії

Як повідомляють російські ЗМІ, основою причиною здорожчання пального в Росії стали атаки дронів на нафтопереробні заводи.

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Саме внаслідок атак, були нанесені руйнування, що сприяли скороченню виробництва пального в Росії на понад 10% у першій половині 2024 року. Теперішня ціна на бензин на 14,9% більше ніж у 2011 році.

Зверніть увагу! Станом на 23 грудня 2024 року, середня вартість бензину в Росії сягнула 60,57 рубля. Потрібно розуміти, що у деяких російських регіонах пальне коштує набагато дорожче, зокрема, на Далекому Сході.

Як російський уряд реагує на таке зростання цін

Щоб стримати ціни, російський уряд ввів заборону на експорт бензину. До того ж статистика з виробництва пального була засекречена. Російська влада обґрунтувала це рішення геополітикою.

Зауважте! Спад виробництва пального в Росії, станом на травень, сягнув 20%, якщо порівнювати з даними з грудня 2023 року.

Чи буде бензин в Росії дорожчати далі

Експерти прогнозують, що у наступному році ціни на бензин в Росії зростуть. Збільшення може відбутися на 10 – 15% при найкращому сценарії, на 20% – при найгіршому.

Чому буде дорожчати бензин в Росії: