Як співпали прогнози інфляції з реальністю

Центр економічної стратегії оцінив, наскільки справдилися економічні прогнози для України на 2024 рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦЕС.

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Пів року тому ЦЕС зібрав економічні прогнози для України на кінець 2024 року від шести аналітичних команд.

У листопаді 2024 року інфляція прискорилася до 11,2% порівняно з минулим роком, що значно перевищило прогнози, зроблені влітку (від 6,4% до 9,5%) і навіть оцінки Національного банку України.

Зауважте! Основними причинами прискореного зростання цін є поганий урожай, подорожчання продуктів, підвищення зарплат та проблеми в енергетичній сфері.

Національний банк України прогнозує, що у 2025 році інфляція знизиться до приблизно 7%, а у 2026 році – до 5%.

Інші прогнози та реальність

Зовнішня допомога Україні у 2024 році:

У 2024 році обсяг зовнішньої допомоги для України перевищив очікування і склав 40,7 мільярда доларів, в той час, як більшість аналітиків прогнозували близько 37 мільярдів доларів.

Прогноз валютного курсу:

Економісти досить точно спрогнозували курс гривні до долара, який мав коливатися в межах 41,1–42,3 гривні за долар. Фактичний курс на кінець грудня становить близько 42 гривень за долар.

Міжнародні резерви України:

Міжнародні резерви України виявилися трохи нижчими за прогнозовані значення, але залишаються на стабільному рівні. На листопад 2024 року резерви становлять 39,9 мільярда доларів, тоді як аналітики очікували їх на рівні 41–44,7 мільярда доларів.

Зауважте! За прогнозами, реальний ВВП України за підсумками 2024 року може зрости на 3-4%, а у 2025 році – на 3,5%. Інфляція до кінця 2024 року може досягти 10,6%, але вже з наступного року очікується її уповільнення до 7,1%.