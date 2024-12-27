Как совпали прогнозы инфляции с реальностью

Центр экономической стратегии оценил, насколько оправдались экономические прогнозы для Украины на 2024 год, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦЭС.

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Полгода назад ЦЭС собрал экономические прогнозы для Украины на конец 2024 года от шести аналитических команд.

В ноябре 2024 года инфляция ускорилась до 11,2% по сравнению с прошлым годом, что значительно превысило прогнозы, сделанные летом (от 6,4% до 9,5%) и даже оценки Национального банка Украины.

Заметьте! Основными причинами ускоренного роста цен является плохой урожай, подорожание продуктов, повышение зарплат и проблемы в энергетической сфере.

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2025 году инфляция снизится до примерно 7%, а в 2026 году – до 5%.

Другие прогнозы и реальность

Внешняя помощь Украине в 2024 году:

В 2024 году объем внешней помощи для Украины превысил ожидания и составил 40,7 миллиарда долларов, в то время, как большинство аналитиков прогнозировали около 37 миллиардов долларов.

Прогноз валютного курса:

Экономисты достаточно точно спрогнозировали курс гривны к доллару, который должен был колебаться в пределах 41,1–42,3 гривны за доллар. Фактический курс на конец декабря составляет около 42 гривен за доллар.

Международные резервы Украины:

Международные резервы Украины оказались немного ниже прогнозируемых значений, но остаются на стабильном уровне. На ноябрь 2024 года резервы составляют 39,9 миллиарда долларов, тогда как аналитики ожидали их на уровне 41–44,7 миллиарда долларов.

Заметьте! По прогнозам, реальный ВВП Украины по итогам 2024 года может вырасти на 3-4%, а в 2025 году – на 3,5%. Инфляция до конца 2024 года может достичь 10,6%, но уже со следующего года ожидается ее замедление до 7,1%.