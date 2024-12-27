Из-за чего подорожал бензин в России

Как сообщают российские СМИ, основной причиной подорожания топлива в России стали атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы.

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Именно в результате атак, были нанесены разрушения, что способствовали сокращению производства топлива в России более чем на 10% в первой половине 2024 года. Нынешняя цена на бензин на 14,9% больше чем в 2011 году.

Обратите внимание! По состоянию на 23 декабря 2024 года, средняя стоимость бензина в России достигла 60,57 рубля. Нужно понимать, что в некоторых российских регионах топливо стоит гораздо дороже, в частности, на Дальнем Востоке.

Как российское правительство реагирует на такой рост цен

Чтобы сдержать цены, российское правительство ввело запрет на экспорт бензина. К тому же статистика по производству топлива была засекречена. Российские власти обосновали это решение геополитикой.

Заметьте! Спад производства топлива в России, по состоянию на май, достиг 20%, если сравнивать с данными с декабря 2023 года.

Будет ли бензин в России дорожать дальше

Эксперты прогнозируют, что в следующем году цены на бензин в России вырастут. Увеличение может произойти на 10 – 15% при лучшем сценарии, на 20% – при худшем.

Почему будет дорожать бензин в России: