Бізнес проти Центробанку: що відбувається в Росії

Стало відомо, що міністр фінансів Росії Антон Сілуанов розпочав агресивну політичну проти російського Центробанку. Імовірно урядовець діє від імені прокремлівських бізнесменів.

Що відомо про цей конфлікт

Основним "винуватцем" вважається голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Читайте також "Роснафта" стала власником ключового рідкісноземельного родовища Росії

Особливо сильно цей конфлікт загострився напередодні засідання Центробанку Росії у червні. Бізнес вимагає від регулятора зниження облікової ставки.

Зверніть увагу! Атака на Набіулліну відбувається й у російському інформаційному просторі.

19 травня Сілуанов у телеінтерв’ю прямо звинуватив Центробанк у стримуванні економіки, посилаючись на уповільнення зростання ВВП (до 1,4 % у річному вимірі в I кварталі) та зниження темпів кредитування. Міністр не приховує – підвищена ставка б’є по бюджету та зменшує доходи прокремлівських олігархів,

– каже СЗРУ.

Тобто, бізнес і держава прагнуть, аби регулятор повернувся до так званої політики "дешевих грошей".

Потрібно розуміти, що для російського Центробанку збереження високої ставки надважливе. Адже саме це є основним запобіжником проти фінансової дестабілізації, яка може виникнути.

Для Сілуанова і підконтрольного бізнесу – це гільйотина, яка ріже прибутки, кредитні програми та податкову базу. Тиск з боку бізнес-об’єднання "Деловая Россия", який вийшов на прямий зв’язок із Путіним 13 травня, лише підтверджує: проти регулятора сформувався потужний коаліційний фронт,

– наголошує СЗРУ.

Зважаючи на цю "боротьбу" імовірними залишаються два сценарії для наступного засідання Центробанку Росії: