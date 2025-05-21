Что известно об этом конфликте

Основным "виновником" считается глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

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Особенно сильно этот конфликт обострился накануне заседания Центробанка России в июне. Бизнес требует от регулятора снижения учетной ставки.

Обратите внимание! Атака на Набиуллину происходит и в российском информационном пространстве.

19 мая Силуанов в телеинтервью прямо обвинил Центробанк в сдерживании экономики, ссылаясь на замедление роста ВВП (до 1,4% в годовом измерении в I квартале) и снижение темпов кредитования. Министр не скрывает – повышенная ставка бьет по бюджету и уменьшает доходы прокремлевских олигархов,

– говорит СЗРУ.

То есть, бизнес и государство стремятся, чтобы регулятор вернулся к так называемой политике "дешевых денег".

Нужно понимать, что для российского Центробанка сохранение высокой ставки сверхважно. Ведь именно это является основным предохранителем против финансовой дестабилизации, которая может возникнуть.

Для Силуанова и подконтрольного бизнеса – это гильотина, которая режет прибыли, кредитные программы и налоговую базу. Давление со стороны бизнес-объединения "Деловая Россия", который вышел на прямую связь с Путиным 13 мая, только подтверждает: против регулятора сформировался мощный коалиционный фронт,

– отмечает СВРУ.

Учитывая эту "борьбу" вероятными остаются два сценария для следующего заседания Центробанка России: