По мнению экономического обозревателя Вячеслава Ширяева, которую он высказал 24 Каналу, на главу российского Центробанка, Эльвиру Набиуллину осуществляется мощное давление с целью, чтобы она снизила ключевую ставку. Однако она демонстрирует, что ставка повысится, а инфляционные ожидания населения растут, а не снижаются.

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Самочувствие банков гораздо важнее

Ширяев отметил, что Набиуллина не поддается на давление снизить ключевую ставку, поэтому подает соответствующие сигналы, что этот показатель необходимо повышать. Поэтому когда она оставит ключевую ставку неизменной, рынки отреагируют положительно.

Набиуллиной пока удается сохранять на одном уровне ключевую ставку, однако ей не просто отстаивать свою позицию. В то же время является фактом то, что ей уже не удается удерживать систему,

– отметил он.

Глава российского Центробанка видит бюджетный дисбаланс, понимает, что неконтролируемый рост расходов при отсутствии соответствующего реального роста доходов бюджета до того плана, что заложен минфином, увеличивает дыру. И эта тенденция, по словам экономического обозревателя, будет продолжаться.

Также Набиуллина осознает, что ситуация со всеми игроками рынка, которые не могут уже выдерживать этот уровень ключевой ставки и эффективно работать, влияет на российские банки.

Для главы Центробанка самочувствие банков гораздо важнее, чем самочувствие экономики или вопрос инфляции. Она прежде всего смотрит на банки,

– пояснил он.

Сейчас у банков тревожная ситуация, потому что Центробанк отложил на полгода ужесточение нормативов краткосрочной ликвидности.

Руководство Центробанка должно следить за наличием у банков активов, которые они могут очень быстро продать, чтобы отреагировать на "набег" вкладчиков, которые начнут снимать депозиты.

Центробанк контролирует, сколько у банка ликвидных активов, которые можно мгновенно продать и хотя бы 10% вкладчиков, которые первые придут за депозитами, отдать их.

Центробанк понимает, что ликвидных активов у банков очень мало. Они еще в 2024 году запланировали повышение нормативов краткосрочной ликвидности на начало 2025-го, а теперь переносят. Потому что крупнейшие банки его не выполнят и не соответствуют этому нормативу,

– подчеркнул Вячеслав Ширяев.

Из этого, по его мнению, можно сделать вывод, если вдруг вкладчики придут за своими деньгами, то банки повалятся, потому что у них недостаточное количество ликвидных активов.

В частности эти явления, как заметил экономический обозреватель, являются причиной нервозности Набиуллиной, потому что самый опасный элемент неустойчивости системы именно в российской банковской сфере.

Напомним, что доктор экономических наук Игорь Липсиц предположил, что 2025 год будет переломным для российской экономики. Российские власти или сильно сократят военные расходы и нормализуют бюджет, или возможен обвал экономики. По его словам, возможно, Россия пойдет в сторону гиперинфляции.