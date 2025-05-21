Що відомо про цей конфлікт

Основним "винуватцем" вважається голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

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Особливо сильно цей конфлікт загострився напередодні засідання Центробанку Росії у червні. Бізнес вимагає від регулятора зниження облікової ставки.

Зверніть увагу! Атака на Набіулліну відбувається й у російському інформаційному просторі.

19 травня Сілуанов у телеінтерв’ю прямо звинуватив Центробанк у стримуванні економіки, посилаючись на уповільнення зростання ВВП (до 1,4 % у річному вимірі в I кварталі) та зниження темпів кредитування. Міністр не приховує – підвищена ставка б’є по бюджету та зменшує доходи прокремлівських олігархів,

– каже СЗРУ.

Тобто, бізнес і держава прагнуть, аби регулятор повернувся до так званої політики "дешевих грошей".

Потрібно розуміти, що для російського Центробанку збереження високої ставки надважливе. Адже саме це є основним запобіжником проти фінансової дестабілізації, яка може виникнути.

Для Сілуанова і підконтрольного бізнесу – це гільйотина, яка ріже прибутки, кредитні програми та податкову базу. Тиск з боку бізнес-об’єднання "Деловая Россия", який вийшов на прямий зв’язок із Путіним 13 травня, лише підтверджує: проти регулятора сформувався потужний коаліційний фронт,

– наголошує СЗРУ.

Зважаючи на цю "боротьбу" імовірними залишаються два сценарії для наступного засідання Центробанку Росії: