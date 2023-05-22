Росія продовжує заробляти на нафті: у цьому їй допомогають деякі країни
Джерело:Spiegel
На жаль, санкції ще досі не заважають Росії заробляти на експорті нафти. Обходити обмеження їй допомагають треті країни, які перероблені нафтопродукти продають до Європи.
Нагадуємо, що взимку минулого року країни ЄС ухвалили обмеження щодо нафти та нафтопродуктів з Росії. Відтак у грудні було заборонено ввозити російську нафту до Євросоюзу морем, а у лютому ембарго торкнулося бензину та дизелю. Попри це Росія й надалі продовжує постачати нафту до Європи. Це відбувається через треті країни, які не дотримуються обмежень.
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Які країни допомагають агресорці
Чи не найпершою у списку є Індія. Щодня до портів країни прибуває близько 2 танкерів з нафтою.
За даними компанії Kpler, танкери з російською нафтою, крім Індії, прямують до таких східних країн, як Туреччина, Саудівська Аравія тощо.
Законно чи незаконно?
До слова, санкції проти Москви Індія не підтримує. Зараз імпорт нафти до країни з Росії виріс в рази. Якщо до початку вторгнення показник становив лише 1%, то минулого місяця – майже 40%.
- Розв'язати це питання можна завдяки новому пакету санкцій, який міститиме обмеження проти компанії, які допомагають Росії ухилятися.
- Одинадцятий санкційний пакет може запропонувати новий механізм боротьби з третіми країнами, які причетні до обходу санкцій на користь агресорки.