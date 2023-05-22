Росія продовжує заробляти на нафті: у цьому їй допомогають деякі країни

На жаль, санкції ще досі не заважають Росії заробляти на експорті нафти. Обходити обмеження їй допомагають треті країни, які перероблені нафтопродукти продають до Європи.

Нагадуємо, що взимку минулого року країни ЄС ухвалили обмеження щодо нафти та нафтопродуктів з Росії. Відтак у грудні було заборонено ввозити російську нафту до Євросоюзу морем, а у лютому ембарго торкнулося бензину та дизелю. Попри це Росія й надалі продовжує постачати нафту до Європи. Це відбувається через треті країни, які не дотримуються обмежень.

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Які країни допомагають агресорці

Чи не найпершою у списку є Індія. Щодня до портів країни прибуває близько 2 танкерів з нафтою.

Лише уявіть! Щомісяця це 70 танкерів з російською нафтою. Завдяки цьому частина нафти потрапляє на ринок Європи у переробленому вигляді, адже на західному узбережжі Індії розташовано кілька нафтопереробних заводів. Єдиним плюсом у цій історії є те, що такі схеми перевезення довгі та доволі дорогі.

За даними компанії Kpler, танкери з російською нафтою, крім Індії, прямують до таких східних країн, як Туреччина, Саудівська Аравія тощо.

Законно чи незаконно?

До слова, санкції проти Москви Індія не підтримує. Зараз імпорт нафти до країни з Росії виріс в рази. Якщо до початку вторгнення показник становив лише 1%, то минулого місяця – майже 40%.

Зверніть увагу! Схема щодо російської нафти, яку переробляють в Індії, а потім ввозять у Європу, не є незаконною. Адже продукти переробки вважаються індійськими.