Нагадуємо, що взимку минулого року країни ЄС ухвалили обмеження щодо нафти та нафтопродуктів з Росії. Відтак у грудні було заборонено ввозити російську нафту до Євросоюзу морем, а у лютому ембарго торкнулося бензину та дизелю. Попри це Росія й надалі продовжує постачати нафту до Європи. Це відбувається через треті країни, які не дотримуються обмежень.

Читайте також Викривлені макрофінансові дані: як Росія бреше щодо свого економічного стану

Які країни допомагають агресорці

Чи не найпершою у списку є Індія. Щодня до портів країни прибуває близько 2 танкерів з нафтою.

Лише уявіть! Щомісяця це 70 танкерів з російською нафтою. Завдяки цьому частина нафти потрапляє на ринок Європи у переробленому вигляді, адже на західному узбережжі Індії розташовано кілька нафтопереробних заводів. Єдиним плюсом у цій історії є те, що такі схеми перевезення довгі та доволі дорогі.

За даними компанії Kpler, танкери з російською нафтою, крім Індії, прямують до таких східних країн, як Туреччина, Саудівська Аравія тощо.

Законно чи незаконно?

До слова, санкції проти Москви Індія не підтримує. Зараз імпорт нафти до країни з Росії виріс в рази. Якщо до початку вторгнення показник становив лише 1%, то минулого місяця – майже 40%.

Зверніть увагу! Схема щодо російської нафти, яку переробляють в Індії, а потім ввозять у Європу, не є незаконною. Адже продукти переробки вважаються індійськими.