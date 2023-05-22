Нагадуємо, що взимку минулого року країни ЄС ухвалили обмеження щодо нафти та нафтопродуктів з Росії. Відтак у грудні було заборонено ввозити російську нафту до Євросоюзу морем, а у лютому ембарго торкнулося бензину та дизелю. Попри це Росія й надалі продовжує постачати нафту до Європи. Це відбувається через треті країни, які не дотримуються обмежень.
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Які країни допомагають агресорці
Чи не найпершою у списку є Індія. Щодня до портів країни прибуває близько 2 танкерів з нафтою.
За даними компанії Kpler, танкери з російською нафтою, крім Індії, прямують до таких східних країн, як Туреччина, Саудівська Аравія тощо.
Законно чи незаконно?
До слова, санкції проти Москви Індія не підтримує. Зараз імпорт нафти до країни з Росії виріс в рази. Якщо до початку вторгнення показник становив лише 1%, то минулого місяця – майже 40%.
- Розв'язати це питання можна завдяки новому пакету санкцій, який міститиме обмеження проти компанії, які допомагають Росії ухилятися.
- Одинадцятий санкційний пакет може запропонувати новий механізм боротьби з третіми країнами, які причетні до обходу санкцій на користь агресорки.