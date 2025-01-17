Катастрофа для американської економіки: яке рішення має терміново ухвалити Конгрес США

США може стикнутися з економічною катастрофою. Через це є імовірність зростання податків до рекордного рівня.

Чому економіка США під загрозою

На сьогодні заплановано засідання в Сенаті, відносно затвердження кандидатури Скотта Бессента, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Бессентт каже, що одним з основних завдань адміністрації Трампа є скорочення податків не тільки для населення, а і для бізнесу.

Скотт Бессент Кандидат на пост глави Міністерства фінансів США Це найважливіше економічне питання на сьогоднішній день. Якщо ми не продовжимо дію цих податкових пільг, на нас чекає економічне лихо, і, як завжди, фінансова нестабільність, яка ляже на плечі людей середнього і робітничого класу.

Бессент каже, що рішення має бути ухвалене до кінця 2025 року. У іншому випадку можуть скоротитись податкові пільги, зокрема, і на дітей.