Удари по російських НПЗ відлунюють у США: міністр розкрив несподівані наслідки

Удари України по російських нафтопереробних заводах уже мають наслідки далеко за межами самої Росії. Пошкодження НПЗ вплинули на світову пропозицію дизельного пального й безпосередньо на американський ринок.

Як Росія втратила ринок дизеля

Минулого тижня вартість дизеля у США вже сягнула 5,89 долара за галон. Таке стрімке здорожчання міністр енергетики США Кріс Райт прямо пов'язав з ударами по нафтопереробці Росії, пише CBS.

За словами американського урядовця, ситуація з дизельним пальним у світі стала складнішою, оскільки Москва повністю втратила свої позиції на ринку.

Раніше Росія була одним із вагомих експортерів дизеля у світі. Однак російські НПЗ зазнали значних збитків, і країна-агресорка змушена шукати пальне для власних потреб замість того, щоб заробляти на експорті.

Сьогодні Росія взагалі не експортує дизельне пальне й, щобільше, стала великим імпортером бензину,

– наголосив Райт.

Що планує робити влада США

Міністр додав, що дефіцит пропозиції дизеля на світовому рівні тисне на ціни сильніше, ніж вартість самої сирої нафти.

Це вже позначилося на міжнародній торгівлі. На тлі російських обмежень американські виробники у серпні збільшили експорт дизельного пального до рекордних 54,2 мільйона барелів – на 16,3% більше, ніж у липні.

Попри рекордні ціни, у Вашингтоні наразі не поспішають забороняти експорт американського дизеля, хоча й не відкидають таку можливість.

Ми розглядаємо всі варіанти, які можуть сприяти зниженню цін на користь американських споживачів. Але зараз ми робимо ставку на максимальне нарощування виробництва та збільшення енергопостачання,

– зауважив Райт.

За його словами, якщо на ринку виникає дефіцит, вирішувати його потрібно насамперед збільшенням пропозиції.

Нагадаємо, запаси дистилятів у США вже впали до історичного мінімуму для цієї пори року, особливо на Східному узбережжі. Аналітики попереджали, що наближення опалювального сезону та періоду збору врожаю лише посилить попит на дизель.