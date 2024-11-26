Туреччина хоче домовитись з США про скасування деяких санкцій проти Росії

Туреччина прагне домовитись із США про скасування частини санкцій. Йдеться про ті обмеження, які "не дають" турецькому уряду платити за російський газ.

Чому Туреччина хоче скасування санкцій від США

Турецький міністр енергетики Алпарслан Байрактар наголошує, що, якщо Туреччина не може платити, то і, відповідно, нездатна купувати товари, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Алпарслан Байрактар Міністр енергетики Туреччини Якщо такий виняток не буде надано Туреччині, це безпосередньо вплине на нас. На цей час Росія не є ціллю, Туреччина є безпосередньою ціллю (санкцій – 24 Канал).

Зараз саме Росія є головним постачальником газу до Туреччини. Російська сировина складає понад 50% від загальної частки турецького трубопровідного імпорту.

Байрактар наголошує, що переговори між турецькими та американськими представниками розпочалися ще до офіційного оголошення санкцій.

Нагадаємо! 21 листопада США впровадили санкції проти "Газпромбанку".