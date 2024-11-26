Почему Турция хочет отмены санкций от США

Турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар отмечает, что, если Турция не может платить, то и, соответственно, неспособна покупать товары, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Алпарслан Байрактар Министр энергетики Турции Если такое исключение не будет предоставлено Турции, это непосредственно повлияет на нас. В настоящее время Россия не является целью, Турция является непосредственной целью (санкций – 24 Канал).

Сейчас именно Россия является главным поставщиком газа в Турцию. Российское сырье составляет более 50% от общей доли турецкого трубопроводного импорта.

Байрактар отмечает, что переговоры между турецкими и американскими представителями начались еще до официального объявления санкций.

Напомним! 21 ноября США ввели санкции против "Газпромбанка".