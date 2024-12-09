Поки ситуація контрольована: як оцінює рейтинг України Fitch
Fitch не змінює оцінку, відносно України. На думку агенції, ситуація в секторі іноземної валюти зараз знаходиться на рівні "обмеженого дефолту".
Яка ситуація в Україні зараз
Україна перебуває на такому рівні, зокрема, через те, що триває процес реструктуризації зовнішнього боргу повідомляє 24 Канал з посиланням на Fitch Ratings.
Читайте також Пенсійна реформа в Україні: як зміниться розрахунок страхових виплат
Очікується, що призупинення обслуговування боргу триватиме до завершення процесу реструктуризації боргу. Укренерго не сплатило відстрочені відсотки 9 листопада 2024 року. РДЕ України в іноземній валюті залишиться на рівні "RD" до тих пір, поки Fitch не оцінить завершення обмінів та нормалізацію відносин зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів,
– йдеться в повідомленні Fitch.
Зверніть увагу! Рейтинг України у національній валюті – "CCC+".
За прогнозами Fitch, дефіцит загальнодержавного бюджету буде достатньо високим:
- у 2024 році – 19,1%;
- у 2025 році – 19,2%.
Агенція вважає, що основними причинами такого рівня дефіциту є:
- скорочення іноземних грантів;
- високі витрати на оборону.