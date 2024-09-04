Чому українці можуть отримати збільшені платіжки за електроенергію восени

Українці можуть отримати збільшені платіжки за електроенергію. Така ситуація виникає через декілька причин, зокрема, внаслідок некоректної роботи електролічильника.

Чому платіжки можуть бути збільшені

Виявити несправність роботи електролічильника можна, зважаючи на показники. Якщо особа фіксує дані про обсяги спожитої електроенергії своєчасно, неточності виявляються швидко.

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Причини несправності лічильника можуть бути різні. Навіть у найновіших пристроях виникають збої, наприклад через механічні пошкодження чи заводський брак.

Зверніть увагу! Подавати показники потрібно щомісячно у період: за два дні до кінця поточного місяця та до 3 числа наступного місяця.

Чому виникає переплата

Українці можуть здійснювати переплату і через інші причини. Якщо споживач не надає дані вчасно, йому нараховують платіж за середньодобовим споживанням. У такому випадку розмір комуналки буде більшим.

Якщо ж особа не "гасить" платіжки за електроенергію зовсім, їй можуть повністю відключити світло.

Нагадаємо! Тариф на електроенергію з 1 червня складає 4,32 гривні за кіловат-годину.