Чому платіжки можуть бути збільшені

Виявити несправність роботи електролічильника можна, зважаючи на показники. Якщо особа фіксує дані про обсяги спожитої електроенергії своєчасно, неточності виявляються швидко.

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Причини несправності лічильника можуть бути різні. Навіть у найновіших пристроях виникають збої, наприклад через механічні пошкодження чи заводський брак.

Зверніть увагу! Подавати показники потрібно щомісячно у період: за два дні до кінця поточного місяця та до 3 числа наступного місяця.

Чому виникає переплата

Українці можуть здійснювати переплату і через інші причини. Якщо споживач не надає дані вчасно, йому нараховують платіж за середньодобовим споживанням. У такому випадку розмір комуналки буде більшим.

Якщо ж особа не "гасить" платіжки за електроенергію зовсім, їй можуть повністю відключити світло.

Нагадаємо! Тариф на електроенергію з 1 червня складає 4,32 гривні за кіловат-годину.