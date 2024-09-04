Боржники не зможуть зареєструвати авто

В Україні планують запровадити заборону на реєстрацію автомобілів для громадян, які мають несплачені комунальні борги. Основна мета цієї ініціативи – стимулювати людей своєчасно погашати заборгованості.

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Законопроєкт передбачає, що під час реєстрації автомобілів у сервісних центрах МВС буде проводитися перевірка через Єдиний реєстр боржників.

Якщо буде виявлено борги за комунальні послуги, реєстрацію транспортного засобу буде відхилено.

Зауважте! Це обмеження не забороняє купівлю автомобілів за дорученням, проте зареєструвати їх на своє ім'я громадяни з боргами не зможуть.

Яка мета законопроєкту

Автори законопроєкту вважають, що наявні заходи примусового виконання рішень застаріли й потребують оновлення. У пояснювальній записці до документа наголошується, що цифровізація процесів стягнення боргів із майна боржників можуть значно підвищити ефективність виконання судових рішень.

На думку розробників, ухвалення цього закону допоможе зменшити кількість невиконаних судових рішень та рішень інших органів і посадових осіб, а також підвищить дисципліну в оплаті комунальних послуг.

Важливо! Законопроєкт передбачає створення єдиного реєстру боржників, який використовуватиметься під час реєстрації автомобілів. Цей підхід автоматизує процес перевірки та унеможливить реєстрацію транспортних засобів для осіб з непогашеними боргами.