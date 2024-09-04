Почему платежки могут быть увеличены

Выявить неисправность работы электросчетчика можно, глядя на показатели. Если лицо фиксирует данные об объемах потребленной электроэнергии своевременно, неточности обнаруживаются быстро.

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Причины неисправности счетчика могут быть разные. Даже в самых новых устройствах возникают сбои, например из-за механических повреждений или заводского брака.

Обратите внимание! Подавать показатели нужно ежемесячно в период: за два дня до конца текущего месяца и до 3 числа следующего месяца.

Почему возникает переплата

Украинцы могут осуществлять переплату и по другим причинам. Если потребитель не предоставляет данные вовремя, ему начисляют платеж по среднесуточному потреблению. В таком случае размер коммуналки будет больше.

Если же лицо не "гасит" платежки за электроэнергию совсем, ему могут полностью отключить свет.

Напомним! Тариф на электроэнергию с 1 июня составляет 4,32 гривны за киловатт-час.