У 2024 році в Україні зріс імпорт дизельного палива: з чим це пов'язано

Статистика свідчить, що у 2024 році в Україні зріс імпорт дизельного палива. А от імпорт скрапленого газу навпаки – знизився.

Про що свідчить зростання імпорту дизеля

Експерт Сергій Куюн зауважив, що імпорт пального впав лише на 0,5%, повідомив 24 Канал з посиланням на Медіацентр Україна.

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Сергій Куюн Експерт з ринку пального Імпорт пального впав на пів відсотка, можна сказати, що не змінився і становив 1 мільйон 44 тисячі тонн. Імпорт дизпального збільшився на 7,5% і становив 6,6 мільйонів тонн. Імпорт скрапленого газу або автомобільного газу впав на 7,2% майже до 900 тисяч тонн.

Куюн зауважує, що знижується споживання пального. Це свідчить про певні тенденції, які панують в Україні зараз.

Це може казати і про міграцію, яка триває, і про те, що багато хто сьогодні поєднався до війська, тобто активні чоловіки, які зазвичай водять автомобілі,

– стверджує Куюн.

А от збільшення імпорту дизельного палива, за словами експерта, пов'язане саме зі зростанням активності вантажних перевезень. Маємо розуміти, що дизелем користується, переважно, саме бізнес.