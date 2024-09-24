Ціни ростуть: які товари в Україні дорожчають найбільше

У серпні 2024 року гуртові ціни виробників промислових товарів зросли на 31,2% у порівнянні з аналогічним показником торік. Це збільшення вплинуло на вартість продукції в магазині.

Як змінились гуртові ціни в Україні

Гуртові ціни на продукти у серпні цьогоріч, порівняно з липнем, зросли на 2,2%. При цьому, в Україні вартість цих товарів збільшилась на 35%, а от за кордоном на 6,7%, повідомляє Держстат.

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У сфері виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 10,5%, зокрема, в Україні – на 10,8%. За кордоном вони збільшились на 9,2%;

Найбільше змінилась вартість виробництва молочних продуктів – зросла на 17,8%. Аналогічний показник у м'ясній галузі склав 16,4%.

Зверніть увагу! За рік вартість виробництва цукру знизилась на 10,3%.

Що відбувається зі споживчими цінами

Споживчі ціни у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Це збільшення відбулося, внаслідок підвищення гуртових цін.

Також вагомими причинами зростання вартості товарів є: