Кому доступна фінансова допомога від Японії

Грошову допомогу надають в межах проєкту "Грошова допомога для вразливих категорій населення на південному сході України" у Запорізькій області, повідомили у БФ "Право на захист".

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Зокрема, це стосується домогосподарств, які розташовані на територіях Запорізької області, де бойові дії тривають останні чотири місяці, або тих, що були змушені переміститися до Запорізької області більше ніж 30 днів тому.

Зауважте! Заявки можуть подавати особи або сім'ї, які не отримували грошову допомогу від цього фонду, а також не реєструвалися на фінансову підтримку від міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців. При цьому дохід не має перевищувати 6 320 гривень на кожного члена родини.

Сума допомоги становить 3,6 тисячі гривень на одну особу на місяць. Виплати триватимуть протягом трьох місяців, що в підсумку забезпечить загальну суму допомоги в розмірі 10,8 тисячі гривень на особу.

Які критерії отримання виплат

Втім, ці сім'ї або особи мають підпадати під один або кілька критеріїв вразливості:

родину очолює одна особа (чоловік чи жінка);

у сім'ї є особа з встановленою інвалідністю;

в родині є вагітна жінка або дитина до одного року;

у домогосподарстві є прийомні батьки чи опікуни;

у сім'ї є діти до чотирьох років (включно);

у родині є троє і більше дітей;

є особи з хронічними орфанними захворюваннями;

у родині є особи похилого віку (60 років і більше).