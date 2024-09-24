Кому доступна финансовая помощь от Японии

Денежную помощь оказывают в рамках проекта "Денежная помощь для уязвимых категорий населения на юго-востоке Украины" в Запорожской области, сообщили в БФ "Право на защиту".

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В частности, это касается домохозяйств, которые расположены на территориях Запорожской области, где боевые действия продолжаются последние четыре месяца, или тех, что были вынуждены переместиться в Запорожскую область более 30 дней назад.

Обратите внимание! Заявки могут подавать лица или семьи, которые не получали денежную помощь от этого фонда, а также не регистрировались на финансовую поддержку от международных организаций в течение последних трех месяцев. При этом доход не должен превышать 6 320 гривен на каждого члена семьи.

Сумма помощи составляет 3,6 тысячи гривен на одного человека в месяц. Выплаты будут продолжаться в течение трех месяцев, что в итоге обеспечит общую сумму помощи в размере 10,8 тысячи гривен на человека.

Какие критерии получения выплат

Впрочем, эти семьи или лица должны подпадать под один или несколько критериев уязвимости:

семью возглавляет один человек (мужчина или женщина);

в семье есть лицо с установленной инвалидностью;

в семье есть беременная женщина или ребенок до одного года;

в домохозяйстве есть приемные родители или опекуны;

в семье есть дети до четырех лет (включительно);

в семье есть трое и более детей;

есть лица с хроническими заболеваниями;

в семье есть лица пожилого возраста (60 лет и более).