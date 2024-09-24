Как изменились оптовые цены в Украине

Оптовые цены на продукты в августе этого года, по сравнению с июлем, выросли на 2,2%. При этом, в Украине стоимость этих товаров увеличилась на 35%, а вот за рубежом на 6,7%, сообщает Госстат.

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В сфере производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 10,5%, в частности, в Украине – на 10,8%. За рубежом они увеличились на 9,2%;

Больше всего изменилась стоимость производства молочных продуктов – выросла на 17,8%. Аналогичный показатель в мясной отрасли составил 16,4%.

Обратите внимание! За год стоимость производства сахара снизилась на 10,3%.

Что происходит с потребительскими ценами

Потребительские цены в августе 2024 года выросли на 0,6%. Это увеличение произошло, вследствие повышения оптовых цен.

Также весомыми причинами роста стоимости товаров являются: