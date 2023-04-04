350 гривень на місяць: чому українські строковики уже понад 2 роки на службі

Українські строковики 2020 – 2021 років призову не були демобілізовані після 24 лютого. Тобто, деякі військовослужбовці уже понад 2 роки проходять строкову службу.

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує звільнити зі служби строковиків, строк служби яких уже закінчився. У разі його прийняття таких військовослужбовців зможуть звільнити протягом 5 днів з моменту набрання чинності законом. Документ наразі опрацьовується у профільному комітеті.

Цікаво Долар нижче 38 гривень: як довго курс летітиме вниз

Понаднормове продовження строкової служби шкодить обороноздатності держави. Держава не може задіяти строковиків у районах проведення бойових дій. Водночас такі особи не підлягають мобілізації (навіть за власним бажанням), оскільки вже проходять військову службу,

– йдеться у документі.

Тому питання про демобілізацію стоїть особливо гостро. Строковики у той чи інший спосіб могли б приносити користь державі замість того, щоб понадстроково знаходитися на службі.

При цьому, у випадку, якщо законопроєкт про демобілізацію не буде прийнято, строковики можуть залишитися на службі до кінця воєнного стану.

Олександр Золотухін Юрист, адвокат Національної асоціації адвокатів України Під час дії воєнного стану норму про демобілізацію призупинили. Тобто, станом на зараз, строковики можуть служити до кінця воєнного стану.

Який оклад отримують строковики

Оклад українського строковика є мізерним. Ця сума складає від 352,4 до 704,8 гривні на місяць залежно від району проходження служби. До лютого строковики окрім окладу отримували додаткові 30 000 гривень доплат, то після їх скасування залишилися лише голі виплати.

Тобто, якщо строковик хоче отримувати зарплатню, він може хіба підписати контракт, адже не підлягає мобілізації. Втім, багато строковиків не бажають укладати багаторічний контракт, очікуючи відносно швидкого закінчення бойових дій.

У тих законопроєктах про повернення додаткових виплат військовослужбовцям, рятувальникам та поліціянтам, які зараз реєструють, не йдеться по повернення доплат строковикам,

– додає юрист.

Що буде якщо законопроєкт ухвалять

У випадку, якщо законопроєкт про демобілізацію буде прийнято, звільнені строковики будуть зобов’язані протягом 5 днів прибути до свого територіального центру комплектування для взяття на облік та розв'язання питання щодо призову на військову службу або звільнення у запас чи у відставку.

Тобто, це палка на два кінці – у випадку, якщо строковиків звільнять зі служби, найімовірніше, що їх мобілізують до лав ЗСУ,

– каже Олександр Золотухін.

Незабаром може розпочатися контрнаступ ЗСУ