Банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну: що відбувається на валютному ринку
- У лютому кількість валюти, ввезеної в Україну, скоротилася на 38,3% порівняно з січнем, до 1,083 мільярдів доларів.
- Загальний обсяг купленої українцями валюти в банках у лютому склав приблизно 958 мільйонів доларів, що на 35,2% менше ніж у січні.
У лютому кількість валюти, яку ввезли в Україну скоротилась на 38,3%, порівняно з січнем. Загалом лютневий показник склав – 1,083 мільярдів доларів.
Яка кількість валюти ввозилась у лютому 2025
Готівкових доларів було ввезено загалом – 749 мільйонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Готівкових євро було ввезено на суму еквівалентну 331 мільйона доларів. А от вивезеної валюти у лютому було загалом на 147 мільйонів доларів.
Цікаво! Дані НБУ показують, що попит на іноземну валюту на валютному ринку у лютому знизився порівняно із січнем як на безготівковому, так і на готівковому сегментах.
Імовірно, зниження попиту пов'язано з:
- ситуацією з експортом;
- поліпшенням курсових очікувань (на фоні дій НБУ).
Зверніть увагу! Статистика показує, що у лютому українці купили у банках приблизно – 958 мільйонів доларів. Це на 35,2% менше ніж у січні (у перший місяць 2025 року українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти).