Яка кількість валюти ввозилась у лютому 2025

Готівкових доларів було ввезено загалом – 749 мільйонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Готівкових євро було ввезено на суму еквівалентну 331 мільйона доларів. А от вивезеної валюти у лютому було загалом на 147 мільйонів доларів.

Цікаво! Дані НБУ показують, що попит на іноземну валюту на валютному ринку у лютому знизився порівняно із січнем як на безготівковому, так і на готівковому сегментах.

Імовірно, зниження попиту пов'язано з:

ситуацією з експортом;

поліпшенням курсових очікувань (на фоні дій НБУ).

Зверніть увагу! Статистика показує, що у лютому українці купили у банках приблизно – 958 мільйонів доларів. Це на 35,2% менше ніж у січні (у перший місяць 2025 року українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти).